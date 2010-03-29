Yağışlar arttı barajlar doldu

T24 - Yağışlı geçen kış mevsiminin ardından içme suyu amaçlı barajlardaki su seviyeleri Ankara'da üç, İzmir'de iki kat arttı.



Geçen yıl Ekim ayı ile bu yıl Mart ayı arasındaki altı aylık periyotta Türkiye genelindeki yağışlar normale göre yüzde 28, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23 artış gösterdi.



Ülke genelinde 420 milimetre olan yağış ortalaması söz konusu tarihlerde 535 milimetreye çıkarken geçen yıl aynı dönemde 434 milimetre yağış düşmüştü.



Yağışlar Marmara Bölgesi'nde yüzde 49, Ege Bölgesi'nde yüzde 31, İç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 30, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 29, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 26, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 17 ve Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 13 oranında normalin üzerine çıktı.



Adana, Rize ve Zonguldak normal seviyelerde yağış alırken, yağışlar Samsun'da azaldı. İstanbul, Afyonkarahisar, Zonguldak, Rize ve Konya'ya geçen yılla aynı oranda yağış düşerken geri kalan illerdeki yağışlarda artış oldu.



İçme suyu amaçlı barajlar



İstanbul'da içme suyu amaçlı barajlarda geçen yıl yüzde 89.6 olan doluluk, bu yıl yüzde 99.5 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 11.1 civarında olan Ankara'nın içme suyu maksatlı barajlarındaki doluluk oranı yaklaşık üç kat artarak yüzde 36.1'e çıktı.



İzmir'deki barajlarda da doluluk oranı yaklaşık ikiye katlanarak, yüzde 32.3'ten yüzde 62.6'ya yükseldi. Bursa'daki barajlarda ise doluluk oranı yüzde 85 civarında gerçekleşti.



Türkiye genelinde içme suyu maksatlı barajlardaki yüzde 39.6 olan doluluk oranları yağışların ardından yüzde 59.8'e yükseldi.



Enerji maksatlı barajlarda ise geçen yıl yüzde 22.9 olan Fırat-Dicle havzasında doluluk oranı yüzde 59.4'e, Kızılırmak havzasında yüzde 34.4'ten yüzde 74.7'ye, Antalya'da yüzde 31'den yüzde 79.5'e, Gediz'de yüzde 53.1'den yüzde 88.3'e, Büyük Menderes'te yüzde 26.2'den yüzde 64.8'e, Çoruh'ta yüzde 43.4'ten yüzde 88.2'ye çıktı.



Batı Karadeniz havzasındaki doluluk oranı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 100 civarında gerçekleşti.



Yağışlarla enerji maksatlı barajların Türkiye genelindeki doluluk oranı yüzde 33'ten yüzde 64'e çıktı.

