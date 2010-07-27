-YAĞIŞ TENİS MAÇINI ERTELETTİ İSTANBUL (A.A)- 26.07.2010 - Sony Ericsson WTA Tour İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nın 1 numaralı seribaşı İtalyan Francesca Schiavone'nin teklerde İngiliz Anne Keothavong ile yaptığı karşılaşma yoğun yağış nedeniyle tamamlanamadı. ENKA Arena merkez kortta saat 20.00'de başlaması planlanan karşılaşma akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur yüzünden geç başladı. Kortun temizlenmesinin ardından yaklaşık yarım saatlik bir gecikmeyle başlayan karşılaşma, 20. dakikada, Schiavone'nin ilk sette 4-0 üstün olduğu anda tekrar bastıran sağanak ile durdu. Karşılaşmanın başhakemi, yaklaşık yarım saat yağmurun durmasını bekledikten sonra maçı erteledi. Sağanak yağış nedeniyle ertelenen karşılaşmanın yarın yapılacağı açıklandı. Bu arada, yarın tekler ilk turda Türk sporculardan Çağla Büyükakçay, İngiliz Elena Baltacha, Başak Eraydın da Avustralyalı Anastasia Rodionova ile karşılaşacak. Çiftler ilk turda da Çağla Büyükakçay-Pemra Özgen çifti, İpek Şenoğlu-Andrea Petkovic (Alman) ikilisine karşı korta çıkacak.