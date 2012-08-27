Yağış geliyor, hava serinliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yağışlı havanın etkisine gireceğine dikkat çekerek, hava sıcaklığının 10 derece azalacağını bildirdi.

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin bugün akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi. Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, salı günü kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (10-12 derece) olmak üzere kuzey, iç ve batı bölgelerde, çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde azalmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Pazartesi günü; akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Salı günü; Marmara'nın Doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı çevrelerinde beklenen yağışların, Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli (25-50 kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Pazartesi gece saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz'de başlayacak olan kuvvetli rüzgarın, Salı günü kuzey ve iç kesimler ile Ege kıyılarında kuzey ve batı yönlerden kuvvetli, Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor. Çarşamba günü; Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde beklenen yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli (25-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun'un kıyı kesimleri ile Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor."

Perşembe günü; yağışlı ve serin havanın etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Karabük, Kastamonu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklığının Batı'da 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor. Pazartesi gece saatlerinden itibaren başlayıp Salı ve Çarşamba günü devam edecek kuvvetli yağışların, fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın ve ani sıcaklık düşüşünün oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, hortum, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ani sıcaklık düşüşüne bağlı oluşabilecek sağlık sorunları gibi olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."