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Yağış geliyor ANKARA (A.A) 

02 Kasım 2011 16:47

-Yağış geliyor ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Türkiye, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girecek. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur şeklinde görülecek yağışların, yarın ve cuma günü etkisini artırarak, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülmesi bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bu yağışlı hava kütlesinin hafta sonunda doğuya doğru hareket ederek yurdu terk etmesi bekleniyor. Yağışlarla birlikte yarın ve cuma günü iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklığının 4-6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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