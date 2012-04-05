'Yargının siyasallaşmasına göz yummuyoruz'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'yargıda kuşatma polemiği'nde söz aldı: Siyasallaşmış yargı hukukun üstünlüğünü zedeler, buna en başta biz karşı çıkarız. Amaç hukukun üstünlüğünü sağlamak ve bundan şüphesi olanla konuşarak hallederiz.

Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, "Siyaset yargıyı kuşatmasın" sözlerine karşılık verdi.

Erdoğan, Danıştay'ın yeni binasının açılışında Haşim Kılıç'ın da dinlediği konuşmasında, güçler ayrılığının hassasiyetle üzerinde durduklarını belirterek, "Siyasallaşmış yargı hukukun üstünlüğünü zedeler" dedi.

"Yagının siyasallaşmasına izin vermeyecek olan en başta bizleriz" ifadesini kullanan ve yeni anayasada en önde gelen amacın hukukun üstünlüğünün sağlanması olduğunu belirten Erdoğan, "Bundan şüphe duyanla istişare ederiz" dedi.

Erdoğan, Haşim Kılıç'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının dinlediği konuşmasında, "Yargının siyasallaşmasının karşısında ilk duracak olan, hiç kimsenin kuşkusu olmasın biz oluruz. Yargının siyasallaşmasına müsamaha göstermeyecek, göz yummayacak olan ilk önce biz oluruz'' dedi.

Yeni anayasada, en başta hukuku güçlendirme, hukukun üstünlüğünü daha güçlü hale getirme gayreti içinde olduklarını belirten Erdoğan, "Bundan şüphe eden varsa konuşarak, istişare ederek sonuca bağlarız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, ''Yürütme, yargı ve yasamanın hiçbiri diğerini tahakküm altına almaya, kuşatmaya veya onun yerine geçmeye çalışmadan, kimse kimseye üstünlük taslamadan, sadece kendi işini en iyi şekilde yapmanın peşinde olmalıdır' dedi.

Erdoğan, ''Demokrasiye olan samimi inancımızı ve bağlılığımızı devam ettirdiğimiz müddetçe, yorum farklılıklarından, yöntem farklılıklarından, hatta çoğu defa olduğu gibi yanlış anlamalardan kaynaklanan sıkıntıları kolayca aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.