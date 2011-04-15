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Spor

YAĞCI'DAN 2 ALTIN KAZAN (A.A)

15 Nisan 2011 00:16

-YAĞCI'DAN 2 ALTIN KAZAN (A.A) - 14.04.2011 - Avrupa Halter Şampiyonası'nda 77 kilo erkekler koparma müsabakasının bronz adamı Semih Yağcı, silkme ve toplamda büyük bir başarı göstererek, 2 altın madalya kazandı. Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda 77 kilo erkekler silkme müsabakasında Semih Yağcı, ilk hakkında 181 kiloyu çok rahat geçti. İkinci hakkında 188 kiloya giren Semih Yağcı, bu kaldırışını da başarıyla yaptı. Son hakkına geldiğinde toplamda gümüş madalyayı garantileyen Yağcı, madalyanın rengini altına çevirebilmek için halterin ağırlığını 192 kiloya çıkarttı. Bu kaldırışı da geçmeyi başaran Türk halterci, silkmede altın madalyanın yanı sıra toplamda da 260 gram tartı eksiği avantajıyla kürsünün en yükseğine tırmanarak, altın madalya sayısını 2'ye çıkarttı. Bu kiloda silkmede ikinciliği Ermenistan'dan Mırzayan 187 kilo ile, üçüncülüğü ise Rumen Rosu 185 kilo ile aldı. Toplamda ikinciliği Ermeni Mırzayan 347 kilo ile üçüncülüğü ise yine Rumen Rosu 340 kilo ile kazandı. Türk halterciler şampiyonanın dördüncü günü sonunda 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.

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