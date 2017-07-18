Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüme soruşturma

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yağ aldırma ameliyatından 1 gün sonra yaşamını yitiren 36 yaşındaki Dilek Utar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Karar'da yer alan habere göre, İzmit'te özel bir muayenesi bulunan Estetik, Plastik Rekonsrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İ.G. özel bir hastanenin ameliyathanesini kullanarak Dilek Utar'ı ameliyat etti. Ameliyatta 89 kilo olan Dilek Utar'dan 6 kilo 175 gram yağ alındı. Dilek Utar yağ alma ameliyatı ardından rahatsızlanınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Dilek Utar, ameliyattan 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

2 çocuk annesi Dilek Utar dün Derince'de toprağa verildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü basın açıklamasında bulunarak, medyaya yansıyan haberlerin ardından Dilek Utar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.