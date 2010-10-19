-YABANİ OT DİYE SÖKÜLEN BİTKİ "ALTIN ÇİLEK" ÇIKTI ORDU (A.A) - 19.10.2010 - Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali İslam, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fındık bahçelerinde yabani ot diye imha edilen bitkinin ''altın çilek'' diğer adıyla ''yer kirazı''nın tabii formu olduğunu belirlediklerini söyledi. Doç. Dr. İslam, tarımda yabani otlarla mücadelenin önemli bir konu olduğunu belirterek, bununla ilgili üreticilerden kendilerine sıkça başvuru olduğunu ifade etti. Perşembe ilçesi Doğan köyünde yaşayan bir fındık üreticisinin bahçesinde yabani ot olarak gördüğü ve bu zamana kadar mücadele ettiği sarı çiçekli bitki konusunda kendilerine başvurduğunu anlatan İslam, yaptıkları inceleme sonucu söz konusu bitkinin ''altın çilek'' diğer adıyla ''yer kirazı''nın tabii formu olduğunu belirlediklerini bildirdi. -BAŞBAKANLA ÜNÜ ARTTI- Son günlerde şeker hastalığı başta olmak üzere bir çok hastalık için şifa kaynağı olduğu belirtilen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da tükettiğinin öğrenilmesiyle ünlenen ve baharatçılarda kilosu 10 liradan satılan altın çileğin değerlendirilmesi halinde ilçede yen bir gelir kapısı oluşturabileceğine işaret eden İslam, şunları kaydetti: ''Yaptığımız inceleme sonrasında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fındık bahçesi altlarında, yabani ot olarak imha edilen bitkilerden olan altın çileği (Physalis) diğer adıyla yer kirazının tabii formu olduğunu tespit ettik. Ülkemizde son zamanlarda adını duymaya başladığımız yer kirazı veya altın çilek, Güney Amerika kökenli bitki olduğu ve İçel ilimizde bitkinin fidelerinin dağıtımı yapılarak tarımına başlandığı biliniyor. Fındık bahçelerinde bu bitkinin tabii formuna rastlamamız ana vatanının bizim ülkemiz olabileceğine de işaret ediyor.'' -''ZEHİRLİ SANIP YEMİYORDUK''- Perşembe ilçesinde bahçesindeki yabani ot sandığı bitkilerin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünde incelenmesini isteyen emekli öğretmen Neşet Demir ise emekliye ayrıldıktan sonra bahçeyle yakından ilgilendiğini, bugüne kadar ''altın çilek'' diğer adıyla ''yer kirazı'' olduğu belirtilen bitkileri zehirli sandıkları için yemediklerini, zararlı ot diye söktüklerini söyledi. Son günlerde altın çileğin faydalarını sıkça duyduklarını ifade eden Demir, bahçelerinde doğal olarak yetişen bu bitkinin altın çileği, diğer adıyla yer kirazı olduğunu öğrendikleri için mutlu olduklarını, bunun kendileri için yeni bir gelir kapısı olabileceğini vurguladı.