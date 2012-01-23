Yabancıya toprak satışı 30 hektara çıkıyor



T24 - Yabancılara toprak satışındaki kısıtlama oranını 2.5 hektardan 30 hektara çıkaran tasarı Meclis'e sevk edildi.





Yabancılara toprak satışındaki kısıtlama oranının 2.5 hektardan 30 hektara çıkarılmasını öngören Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM'ye sevk edildi.

Yabancılara toprak satışında karşılıklılık esası aranmamasını da öngören tasarıya göre, yabancıların ülke genelinde edinebilecekleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemeyecek. Çevre ve Maliye Bakanlıkları ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde bu miktarı iki katına çıkarmaya yetkili olacak.

Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilecek.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin ve uluslararası kuruluşların yüzde 50 veya daha fazla hissesine sahip oldukları Türkiye'de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyetleri yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebilecek.

Yapısız taşınmaz satın alan yabancı uyruklu gerçek kişi, satın aldığı taşınmazda geliştireceği projeyi 2 yıl içerisinde ilgili bakanlığın onayına sunmak zorunda olacak. Projenin süresi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilecek. Süresi içinde başvurulmayan veya gerçekleştirilmeyen projelerde tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanacak.

Çevre ve Maliye Bakanlıkları, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimini ülke, yer, zaman ve miktar bakımından kısmen veya tamamen durdurulabilecek veya yasaklayabilecek.

Tasarının gerekçesinde belirtildiğine göre, 1934 ile 2006 yılları arasında yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye'de edinebileceği alan, karşılıklı olmak şartıyla, 30 hektar olarak belirlenmiş; bu miktarı geçen alanları edinebilmeleri hükümet iznine bağlı kılınmıştı. 2006'da yapılan değişiklikle, yabancı uyruklu gerçek kişilerin, ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki ayni hakların toplam yüzölçümü 2.5 hektara düşürülmüştü.







