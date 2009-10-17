'Yabancıya sıfır vergi' yargıdan döndü

Anayasa Mahkemesi, yerli ve yabancı yatırımcıların menkul kıymetler piyasası kazançlarının eşit vergilendirilmesinin önünü açan bir karar aldı. Mahkeme, yabancılara bu tür kazançlar için sıfır stopaj öngören düzenlemeyi iptal etti.



Anayasa Mahkemesi, yerli ve yabancı yatırımcıların menkul kıymetler piyasası kazançlarının eşit vergilendirilmesinin önünü açan bir karar aldı.



CHP'nin itirazı üzerine alınan kararla, yabancı yatırımcılara sıfır stopaj uygulaması kaldırıldı.



Yabancı yatırımcıların borsa ve Hazine kağıdı gibi yatırım araçlarından elde ettikleri kazancın yerli yatırımcılar gibi vergilendirilmesinin önü açıldı.

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Şu anki uygulama kapsamında yerli yatırımcıya yüzde 10 stopaj uygulanıyor. Mahkeme, hükümete bu konuda yeni düzenleme için 9 aylık süre tanıdı.



Kararın ardından açıklama yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni düzenleme yapılana kadar mevcut durumun süreceğini, piyasalar açısından bir sorun yaşanmayacağını söyledi.



Anayasa Mahkemesi aynı kararıyla gelir vergisindeki yüzde 35'lik dilimin ücretlilere uygulanmamasına da hükmetti. Mahkeme bu düzenleme için de 6 aylık süre tanıdı.

