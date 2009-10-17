T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Yabancıya sıfır vergi' yargıdan döndü

Anayasa Mahkemesi, yerli ve yabancı yatırımcıların menkul kıymetler piyasası kazançlarının eşit vergilendirilmesinin önünü açan bir karar aldı.

17 Ekim 2009 03:00

Anayasa Mahkemesi, yerli ve yabancı yatırımcıların menkul kıymetler piyasası kazançlarının eşit vergilendirilmesinin önünü açan bir karar aldı. Mahkeme, yabancılara bu tür kazançlar için sıfır stopaj öngören düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, yerli ve yabancı yatırımcıların menkul kıymetler piyasası kazançlarının eşit vergilendirilmesinin önünü açan bir karar aldı.

CHP'nin itirazı üzerine alınan kararla, yabancı yatırımcılara sıfır stopaj uygulaması kaldırıldı.

Yabancı yatırımcıların borsa ve Hazine kağıdı gibi yatırım araçlarından elde ettikleri kazancın yerli yatırımcılar gibi vergilendirilmesinin önü açıldı.
Haberin devamı ↓reklam

Şu anki uygulama kapsamında yerli yatırımcıya yüzde 10 stopaj uygulanıyor. Mahkeme, hükümete bu konuda yeni düzenleme için 9 aylık süre tanıdı.

Kararın ardından açıklama yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni düzenleme yapılana kadar mevcut durumun süreceğini, piyasalar açısından bir sorun yaşanmayacağını söyledi.

Anayasa Mahkemesi aynı kararıyla gelir vergisindeki yüzde 35'lik dilimin ücretlilere uygulanmamasına da hükmetti. Mahkeme bu düzenleme için de 6 aylık süre tanıdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24