Yabancıya konut satışı 10 ayda 2020'yi geride bıraktı

Türkiye'nin yabancılara gerçekleştirdiği konut satışı 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 43 bin 372'ye ulaştı ve 2020 genelindeki satış rakamlarını geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl genelinde 40 bin 812 adet olan yabancılara konut satışı ocak-ekim döneminde 43 bin 372'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde en çok konut satışının gerçekleştirildiği illerin başında 20 bin 247 adetle İstanbul gelirken, onu 8 bin 640 ile Antalya, 2 bin 755 ile Ankara takip etti.

Mersin'de 1.870, Yalova'da 1.364, Bursa'da 1.260, İzmir'de 952, Sakarya'da 891, Samsun'da 811, Trabzon'da 750 konut satışı gerçekleştirildi.

Ocak-ekim döneminde en çok konutu 7 bin 188 adetle İranlılar alırken, onları 6 bin 547 ile Iraklılar, 3 bin 658 ile Ruslar, 2 bin 277 ile Afganlar izledi.

Almanya vatandaşlarına 1.740, Kazakistanlılara 1.530, Kuveytlilere 1.343, Azerbaycan Türklerine 1.140, ABD'lilere 1.123, Yemenlilere 1.046, Filistinlilere ise 977 adet konut satıldı.

"Değerleme krizi çözüldü 50 bin konutluk satış hayali tazelendi"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, ilişkin yaptığı açıklamada, ekimde artış ivmesinin yavaşladığını belirterek, bunun sebebinin "değerleme sistemindeki 20 Eylül'de yapılan değişiklik" olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yabancıya konut satışında otomatik değerleme firması atayan düzenlemede değişikliğe gidileceğine dair kararının, sektörün zarar görmesinin önüne geçtiğini dile getiren Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soruna böyle bir yapıcı çözüm getirilmeseydi bu yıl hedefimiz olan 50 bin adetlik satışı yapamayacağımız gibi önümüzdeki yıl satışların 30 bin adetlere kadar düşeceğini öngörüyorduk. Çözümle beraber bu yıl 50 bin adetlik satış hayalimiz tazelendi. Bu hızla devam ederek önümüzdeki yıl da artan yükseliş trendi yakalamayı hedefliyoruz. Yıllık sepet fiyatımız da arttığı için artık önümüzdeki yıl 10 milyar dolarlık satış hedefini konuşacağız."

"Hileli işlem tespit edilirse vatandaşlık hakkı iptal olacak"

Ömer Faruk Akbal, bakanlığın aldığı yeni kararla, otomatik atama yanında firmalara geçmişte de olduğu gibi değerleme şirketi seçme şansı sunulacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hileli satışları engelleyecek denetimler sürecek. Konutu satan firma bakanlık sistemi üzerinden değerleme şirketi seçeceği için kontrolü kolay olacak. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Sermaye Piyasası Kurulu gerekli denetimleri yapacak. Bir usulsüzlüğün tespiti halinde değerleme şirketine kapatılmaya kadar giden ağır cezalar verilecek. İşlem hileli ise vatandaşlık hakkı da iptal edilecek. Tüm bu çözümler, sektörümüzde ortaya çıkan krizi derinleştirmeden hileli satış konusuna nokta atışı bir çözüm oldu” (AA)

Ne olmuştu?

Türkiye'de 250 bin dolar ve üzeri fiyata alınan gayrimenkul karşılığında yabancılara vatandaşlık hakkı veriliyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bir gelişmeye göre bazı yabancıların ekspertizlerle anlaşarak 250 bin dolardan düşük gayrimenkulleri, 250 bin dolar ve üzerinde gösterdiği ortaya çıkmıştı.

Bakanlık, düşük bedelli konutları ‘250 bin dolarmış gibi gösterip’ hileli bir şekilde vatandaşlık verilmesini önlemek amacıyla 20 Eylül 2021’de ‘otomatik eksper atanması’ düzenlemesini devreye almıştı.

TIKLAYIN: Yabancıya konut satışlarında müteahhite 'eksper seçme' hakkı