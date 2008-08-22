Yabancılık çekmiyor!

G.Saray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Brezilyalı yıldız futbolcu Lincoln'ün takıma geç katılmasına rağmen profesyonel bir şekilde çalıştığını belirtirken Sarı-Kırmızılı takımın yarısının Almanca konuştuğuna dikkat çekti.



Skibbe, Alman spor dergisi Kicker'de yayınlanan röportajında, Lincoln'ün durumuyla ilgili olarak, "Lincoln çok geç geldi, ancak profesyonel bir şekilde çalışıyor. Onun iyi yolda olduğunu görüyorum." dedi. Süper Kupa'daki başarısından sonra Galatasaray'ın sezon başlangıcında Denizlispor'a karşı oynayacağı karşılaşma için hazır olup olmadığı şeklindeki bir soruya karşılık da Skibbe, yavaş yavaş forma girmeye başladıklarını belirterek, Süper Kupa'da Kayserispor'a karşı oynadıkları maçtan sonra belirli bir ritme girecekleri konusunda umutlandığını ifade etti.



Henüz bir gelişmenin başında olduklarını kaydeden Skibbe, "Eski Stuttgart'lı Fernando Meira ve Liverpool'dan gelen Kewell, takım için umulan takviyeler mi?" şeklindeki bir soruya karşılık da, "İkisi de uluslararası tecrübeyi birlikte getiriyorlar ve bize yardımcı olacaklar. Takımın yarısı Almanca konuştuğu için Meira bundan istifade ediyor. Galatasaray'ın Alman teknik direktör getirmesinin bir nedeni de bu olabilir." diye cevap verdi.



Kaptan Hakan Şükür'ün kariyerini sonlandırmasından dolayı bir santrfor eksikliği bulunduğunu, ayrıca Uğur Uçar'ın sakatlanmasından sonra sağ defans oyuncusu aradıklarını da belirten Michael Skibbe, şu an izlemede olduklarını, kısa süre içinde bazı yenilikler olabileceğini sözlerine ekledi. Spor Servisi





