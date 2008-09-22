Yabancılık çekmediler!

'Kontrol bizdeydi' 'Kontrol bizdeydi'

G.Saray'da Teknik Direktör Michael Skibbe, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Hasan Şaş'a sağ bekte yer verirken, forvette Baros ve Nonda ikilisine şans tanıdı. Kocaelispor'da ise sakatlığı nedeniyle Serhat Akın kadroda yer almadı.Maçın ilk yarısında Galatasaray rakibine göre daha atak bir futbol sergiledi. Savunma güvenliğini elden bırakmayan Kocaelispor ise kontraataklarla rakip kalede gol aradı. İlk golü ev sahibi Kocaelispor, golcü futbolcusu Taner Gülleri ile buldu. Golü yedikten sonra rakip kalede ataklarını sıklaştıran sarı-kırmızılı ekip aradığı Çek yıldızı Baros ile 31. dakikada attı.İlk yarının kalan dakikalarında ev sahibi Kocaelispor genelde kontratak futbolu tercih ederken, Galatasaray bulduğu pozisyonlardan Nonda ve Baros ile yararlanamayınca devre 1-1 beraberlikle sona erdi.İkinci yarının hemen başında Kocaelispor çok önemli bir pozisyondan yararlanamayınca, 57. dakikada Galatasaray Lincoln'ün güzel pasında Nonda'nın attığı golle deplasmanda 2-1 üstünlüğü yakaladı.Golden sonra Kocaelispor beraberlik için zaman zaman Galatasaray kalesine gitmesine rağmen, sarı-kırmızılı ekip Milan Baros'un 80. ve Kewell'ın 82. dakikada attığı gollerle maçı 4-1 kazandı.Bu sonuçla Galatasaray puanını 8'e çıkartırken, Kocaelispor kötü gidişatına son veremezken ligde 1 puanda kalmış oldu.Bu arada Galatasaray'da 83. dakikada golcü oyuncu Nonda sakatlanarak yerini Mehmet Güven'e bıraktı. Nonda'nın sakatlığının ciddi olmasından endişe duyuluyor.Stat: İzmit İsmetpaşaHakemler: M. Selçuk Dereli xxx, Cem Satman xxx, Erdinç Sezertam xxxKocaelispor: Serdar Kulbilge x, Serkan Yanık xx, Ufuk Çam x, Tutoric xx, Dusan Andelkovic xx, Musa Büyük xx, Semavi xx, Kemal Aslan x (Dk. 62 Fransergio x), Bülent Bölükbaşı x (Dk. 62 Adem x), Serdar Topraktepe xx (Dk. 80 Murat), Taner Güleri xxxGalatasaray: De Sanctis xx, Hasan Şaş xxx, Meira x, Servet xx, Volkan Yaman xx (Dk. 75 Alparslan xx), Aydın x (Dk. 46 Yaser xx), Lincoln xxx, Ayhan xxx, Kewell xxx, Nonda xx (Dk. 85 Mehmet Güven x), Baros xxxGoller: Dk. 10 Taner Güleri (Kocaelispor), Dk. 31 ve 80 Baros, Dk. 57 Nonda, Dk. 82 Kewell (Galatasaray)Sarı Kartlar: Dk. 31 Serdar Kulbilge, Dk. 45 Bülent Bölükbaşı (Kocaelispor)10. dakikada Bülent Bölükbaşı'nın pasında Taner Güleri'nin ceza alanı dışından yerden sert şutunda top, De Sanctis'in solundan filelere gitti: 1-016. dakikada ceza alanına giren Milan Baros'un şutunda meşin yuvarlak, kaleci Serdar Kulbilge'ye çarptıktan sonra savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.17. dakikada Taner Güleri'nin ceza alanı yayı üzerinden aşırtma vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.25. dakikada Lincoln'un ceza alanı yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Serdar Kulbilge'den döndü, sonrasında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.31. dakikada ceza alanına yapılan ortada Nonda ile birlikte topa yükselen kaleci Serdar Kulbilge meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Ceza alanındaki karambol pozisyonunda topu önünde bulan Milan Baros'un vuruşunda, top Kocaelispor filelerine gitti: 1-145. dakikada Meira'nın pasıyla cezaalanına giren uygun pozisyondaki Milan Baros'un şutunda, top üstten auta gitti.49. dakikada Serdar Topraktepe'nin sağdan yerden ceza alanına gönderdiği topa penaltı noktası üzerinde uygun pozisyondaki Taner Güleri dokunamayınca, Kocaelispor önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı.52. dakikada Yaser'in sağdan ortasında, arka direk önünde Lincoln'un kafayla indirdiği topa Nonda'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak auta gitti.53. dakikada Kemal'in ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda çektiği şutta top, az farkla üstten auta gitti.57. dakikada Lincoln'ün derinlemesine pasında altıpas üzerinde topla sırtı kaleye dönük durumdaki Nonda, şık bir hareketle kontrol ettiği topa dönerek sert ve düzgün vurdu. Meşin yuvarlak, 2. kez Kocaelispor fileleriyle buluştu: 2-1.66. dakikada Lincoln, ceza alanı sağ çaprazından kaleye çok sert bir şut attı. Filelere gitmekte olan topu kaleci Serdar Kulbilge uzanarak kornere çeldi.80. dakikada soldan çalımlarla ceza alanına giren Alparslan'ın pasında Baros'un şık vuruşunda, top kalecinin solundan filelere gitti: 3-1.82. dakikada Lincoln'ün pasında ceza alanında topla buluşan Kewell'ın sert şutunda top, kaleci Serdar Kulbilge'nin sağından ağlarla buluştu: 4-1.Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.