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Dünya
Deutsche Welle

Yabancıların oy hakkı oylanıyor

Nüfusunun yüzde 50'ye yakını göçmen olan Lüksemburg'da yabancıların parlamento seçimlerinde oy kullanmaları konusu oylanacak.

04 Haziran 2015 22:14


Pazar günü yapılacak referanduma katılacak olan Lüksemburg halkı, yabancıların parlamento seçimlerinde oy kullanıp kullanamayacağını karara bağlayacak.

"Evet" oyları fazla çıkarsa en az 10 yıldır Lüksemburg'da yaşayan ve önceki yıllarda yerel veya Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılan yabancılar ulusal parlamento seçimlerinde de oy verebilecek.

"Evet" oylarının fazla çıkması durumunda Avrupa Birliği'nde de ilk kez bir ülkede yabancıların parlamento seçimlerine katılmalarına olanak sağlanmış olacak. 537 bin nüfuslu ülkede halkın yüzde 46'sı Lüksemburg pasaportu taşımıyor.

Lüksemburg'da yabancılara oy hakkı tanınmasına ilişkin referandum kararı liberal, sosyal demokrat ve Yeşillerden oluşan koalisyon tarafından alındı. Referandum kapsamında ayrıca seçmen yaşının 16'ya düşürülmesi ve bakanların görev sürelerinin 10 yılla sınırlandırılması gibi uygulamalar da oylamaya sunulacak.

Ancak referandumun yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. Olumlu bir sonuç çıkması durumunda, yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için bir ön aşama olarak değerlendiriliyor.

Eğer "Evet" oyları fazla çıkarsa anayasanın ilgili maddeleri değiştirilerek, referandum kararları uygulamaya geçirilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NüfusununLüksemburgAvrupa ParlamentosuAvrupa BirliğiYeşillerdenDeutsche Welle Türkçe KNA/DW/TY/BS

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