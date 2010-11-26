-YABANCILARIN MÜLK TUTKUSU ANTALYA ANTALYA (A.A) - 26.11.2010 - Türkiye'de mülk edinmek isteyen yabancılar en çok Antalya'yı tercih ediyor. Antalya'dan mülk edinen yabancıların çoğunluğunu Almanlar oluşturuyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ekim ayı istatistiklerine göre, yüzölçümü baz alındığında, taşınmaz sayısı ve kişi sayısı bakımından göre yabancıların en çok mülk edindiği şehirlerin başında Antalya geliyor. Antalya'da yabancılara toplam yüzölçümü 5 milyon 637 bin 195 metrekare alana sahip 28 bin 606 taşınmaz mülk satışı gerçekleştirilirken, Antalya'yı 5 milyon 549 bin 979 metrekare alan ve 13 bin 648 taşınmaz ile Muğla izliyor. Muğla'dan sonra ise Ankara, Konya, Hatay, Aydın, İstanbul, İzmir, Mardin ve Kırşehir geliyor. Taşınmazların yüzölçümü, taşınmaz sayısı ve kişi sayısına göre mülk alan yabancıların başında Antalya'da Almanlar geliyor. Almanlar 1158 ana taşınmaz ile ilk sırada yer alıyor. 1 milyon 407 bin 26 metrekare taşınmaz mal edinen Almanlar, 554 bin 800 metrekare alana sahip 5008 kat mülkiyeti edinirken, İngilizler, 373 bin 331 metrekare alana sahip toplam 407 taşınmaz mülk, 3 bin 637 kat mülkiyeti satın aldılar. Kat mülkiyetinin toplam alanı ise 589 bin 717 metrekare olarak gerçekleşti. Antalya'da taşınmaz alımı konusunda İngilizleri Danimarkalılar takip ediyor. 3 bin 704 daire satın alan Danimarkalılar, 52 bin 45 metrekare alana sahip 49 ana taşınmazı mülkiyetine aldı. -NORFOLK ADALARINDAN BİLE MÜŞTERİ VAR- Antalya'dan mülk edinenlerin başında Hollanda, Belçika, Rusya Federasyonu, Norveç, İrlanda, İsveç, Avusturya, Finlandiya gelirken, Guatemala'dan 1 kişi, Jamaika'dan 1 kişi, Büyük Okyanus'taki Norfolk adalarından 4 kişi de Antalya'dan mülk edindi.