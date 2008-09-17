‘Yabancıların kaçırmamak için faizleri yükseltebiliriz’

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Merkez Bankası'nın Türkiye'den para çıkışını önleyebilmek için biraz da olsa faizleri yükseltmesi gerektiğini savundu.



Finansal piyasalarda yaşanan ekonomik krizin, dışa bağımlı yapısı nedeniyle Türk ekonomisine olumsuz yansımalarının kaçınılmaz olduğuna işaret eden ATB Başkanı Faik Yavuz, AB ülkelerinin ekonomilerinin de bu gelişmelerden olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.



Finansal piyasalarda gittikçe derinleşmeye başlayan krizin olumsuz etkilerine daha az maruz kalmak için Merkez Bankası'nın izleyeceği politikanın da önemli olduğunu kaydeden Yavuz, şunları söyledi:



"Perşembe günü Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında çıkacak karar önemli. Bu toplantıda faiz politikasını nasıl düzenleyecekleri de ayrıca önemli. İnşallah fazla yükseltmezler ama, mecbur kalacaklarsa da yükseltmelerinde bir sakınca yok. Yaşanan krizde Türkiye'den para çıkışının önlenmesi için Merkez Bankası'nın biraz da olsa faizleri yükseltmesi lazım."



Gönlünün faiz yükseltmesinden yana olmadığını belirten Yavuz, "Ancak, bu krizi de atlatmamız gerekiyor" dedi. Hükümetten, artık ekonomiye odaklanmasını da isteyen Yavuz, tek hedefin ekonomi olması gerektiğini kaydetti. Yavuz, "Burnumuzun dibinde bir savaş tehdidi var. Dünyada ekonomik bir çalkantı var. Bizim gündemimizde ise başka bir şey var. Ve iki senedir ekonomiye odaklı bir ortam yaratamadık. Artık ekonomiye dönmemiz gerekiyor" dedi.



