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Ekonomi

Yabancıların hisse senedi tutarı 43,4 milyar dolar ANKARA (A.A)

26 Ocak 2012 17:09

-Yabancıların hisse senedi tutarı 43,4 milyar dolar ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetinde bulunan hisse senedi tutarı 43,4 milyar dolara çıktı. Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi tutarı 2 milyar 469 milyon dolar artarak, 20 Ocak 2012 itibariyle 43 milyar 380 milyon dolar oldu. Bu rakam 13 Ocak'ta 40 milyar 911 milyon dolar düzeyindeydi. Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) miktarı da bir haftada 31 milyon dolar artarak 38 milyar 781 milyon dolara yükseldi.

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