-Yabancıların gözünden Türkiye ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Türkiye'nin gelecek yıl tanıtım için bütçe ayırdığı ülkelerin vatandaşları üzerine yapılan araştırmalar, ''Türkiye imajı'' üzerine ilginç görüşleri ortaya koyuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinden derlenen bilgilere göre Almanlar Türkiye'yi ''ucuz bir tatil ülkesi'' olarak görürken, güneşi az gören ülkelerden İngiltere'nin vatandaşları ise Türkiye'yi en çok ''sıcak iklimi'' ile tanıyor. Türkiye'yi ziyaret eden Hollandalılar ''lüks, güvenli ve hoşgörülü bir ülke'' olarak tanımlıyor, ziyaret etmeyenler bunun tersini düşünüyor. ''Tatil'' denilince Rusların aklına ilk Türkiye gelirken, Danimarka vatandaşlarının yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye hakkında bilgiye sahip olmadığını belirtiyor. Ülkeyi hiç görmeyen Fransızlar, Türkiye'yi bir ''Arap ülkesi'' olarak algılarken, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları ise Türkiye'yi ''Avrupalı'' olarak tanımlıyor. Bakanlığın gelecek yıl yurt dışında tanıtım yapmayı planladığı ülkelerde Türkiye imajı farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak ''sıcak iklimi, misafirperverliği, tarihi ve kültürel değerleri'' ile öne çıkıyor. Almanya pazarında Türkiye, kumsalları, yüksek servis kalitesi ve misafirperverliğiyle tatil ülkesi olarak olumlu imaja sahip. Almanya'da, Türkiye için ''ucuz bir tatil ülkesi'' algısı da bulunuyor. Seyahat edenlerle yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye, servis kalitesi ve çocuklara gösterilen sevgi bakımından da birinci sırada yer alıyor.