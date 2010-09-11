-YABANCILAR İLK 8 AYDA ''ALICI'' OLDU İSTANBUL (A.A) - 11.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) Ocak-Ağustos döneminde yabancı yatırımcılar 41,5 milyar dolarlık alış işlemi gerçekleştirirken, 40,4 milyar dolarlık satış yaptı. Bu dönemde en fazla yabancı girişi olan hisse senedi ise Sabancı Holding oldu. İMKB'nin hisse senetleri piyasasında yılın 8 aylık döneminde yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin derlediği verilere göre, yabancıların bu dönemde alış işlemlerinin tutarı 41 milyar 525 milyon 389 bin 771 dolar oldu. Yabancılar aynı dönemde toplam 40 milyar 405 milyon 69 bin 918 dolarlık satış işlemi yaptı. Böylece yabancılar 8 aylık dönemde net 1 milyar 120 milyon 319 bin 852 dolar değerinde hisse tutmuş oldu. Ocak-Ağustos döneminde en fazla yabancı girişi olan hisse senedi ise Sabancı Holding oldu. Bu dönemde yabancılar portföylerine 415 milyon 524 bin 542 dolar tutarında Sabancı Holding hissesi dahil etti. Yabancı yatırımcılar yılın 8 aylık döneminde portföylerine 146 milyon 630 bin 164 dolarlık İş Bankası (C) hissesi, 128 milyon 171 bin 756 dolarlık Yapı ve Kredi Bankası hissesi, 121 milyon 735 bin 539 dolarlık Koç Holding hissesi ekledi. Yabancıların alıştan çok satış yaptıkları hisselerin başında ise Doğan Holding geldi. 8 aylık dönemde yabancılar 117 milyon 751 bin 932 dolar tutarında Doğan Holding hissesi elinden çıkardı. Yabancıların bu dönemde en çok elinden çıkardığı hisseler arasında Fenerbahçe Sportif, Aksigorta, Türk Ekonomi Bankası, Petkim ve Garanti Bankası bulunuyor. Yabancılar şubat ve mayıs ayları dışında Borsa'da satıcı olurken, geri kalan 5 ayda alıcı konumlarını korudu. Yabancıların portföylerine en fazla hisse dahil ettiği ay 707 milyon 332 bin 704 dolar ile temmuz ayı oldu. Yabancılar geçen ay 4 milyar 608 milyon 339 bin 449 dolarlık alış, 4 milyar 576 milyon 279 bin 744 dolarlık satış yaptı.