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'Yabancıları Ankara'da kaç tane gezdirebileceğiniz yer var?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millet Camii geçen Cuma’dan bugüne her gün dolup taşıyor'

08 Temmuz 2015 02:01

Bugün Cumhurbaşkanlığı külliyesinde vatandaşlara iftar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Yabancılar, Topkapı Sarayı’nı Süleymaniye’yi, Fatih Camii’ni geziyor. Göstereceğimiz yerler işte buralar. Ankara’da gezilecek yerleri bir soralım. Acaba Ankara’da kaç tane gezdirebileceğimiz yer var. Soruyorum. Parmak sayılarını bulur mu? Ama bakın şurada Beştepe Millet Camii’ni yaptık. Geçen Cuma’dan bugüne her gün dolup taşıyor. Sadece Ankara’dan değil Türkiye’nin değişik yerlerinden buraya vatandaşlar geliyor. Böyle bir merak oluştu. Mesele bu" açıklamasını yaptı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Camimizin hemen yanında inşaatı süren bir kongre merkezi var. Türkiye’nin sayılı kongre merkezlerinden biri olacak. Alt tarafında Türkiye’nin en büyük kütüphanesini yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kütüphanesi.  Gençliğimizin vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 24 saat gençliğimizin hizmetinde olacak. Bugüne kadar bunlar neden yapılmadı? Biz bu eksiği gördük ve bunu gideriyoruz. Onun yanında çok amaçlı salonlarımız var. Orada da sanat eserleri sergilenecek. Bunun yanında da 1000-2000 kişinin toplanacağı salonlar olacak. Devletin kendine ait bir yeri olsun, bakanlarımız misafirlerini burada ağırlayabilsinler dedik" dedi.

 

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