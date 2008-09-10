Yabancılardan borsada rekor satış

Borsa ve dolar sakinleşti

Yabancıların borsadaki işlemleri Ağustos ayında net 1 milyar 272.6 milyon dolar, sekiz aylık dönemde ise 1 milyar 748.1 milyon dolarlık satışla sonuçlandı. Yabancıların sekiz aylık işlem hacmi de 108 milyar 642.1 milyar dolara çıktı.İMKB, yabancı işlemlerine ilişkin Ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre, yabancı yatırımcılar geçen ay Borsa'da 4 milyar 458.7 milyon dolarlık hisse senedi alımına karşılık 5 milyar 731.3 milyon dolarlık satış yaptılar. Böylece Borsa'da geçen ay toplam hacmi 10 milyar 190 milyon dolara ulaşan yabancı işlemleri net 1 milyar 272.6 milyon dolar satışla sonuçlandı. Yabancılar, 6 milyar 133.1 milyon dolarlık alım ve 6 milyar 338.6 milyon dolarlık satış olmak üzere toplam 12 milyar 471.7 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştıkları geçen yılın Ağustos ayında, net 205.5 milyon dolar satış yapmışlardı.Geçen yıl Ağustos'ta olduğu gibi bu yıl Ağustos'ta da bir ay öncesine göre net satış yaşandı. Haziran ayında 117 milyon net alımla sonuçlanan yabancı işlemleri Temmuz'da yüzde 400'ün üzerinde bir artışla 628,3 milyon dolara çıktı. Böylece Nisan 2007'den bu yana net alımlarda en yüksek düzeye çıkıldı. Ağustos ayında ise yabancıların borsadaki işlemleri net 1 milyar 272.6 milyon dolarlık satışla sonuçlandı. Küresel finans sisteminde türbülansın arttığı Ağustos'ta aylık bazda en çok satış işlemi gerçekleştirildi.Yabancı yatırımcıların İMKB'de Ocak-Ağustos dönemindeki toplam alım işlemlerinin hacmi 53 milyar 477 milyon, satışları ise 55 milyar 195.1 milyon dolara ulaştı. Buna göre yabancıların anılan dönemde İMKB'deki hisse senedi işlemlerinin neti 1 milyar 748.1 milyon dolarlık satışla sonuçlandı.Yabancılar net olarak Ocak ayında 922.8 milyon dolarlık satış yaparken, Şubat'ta 150 milyon dolarlık alıma gitmişlerdi. Mart ayında 342.7 milyon dolar net satış yapan yabancı yatırımcılar, Nisan'da 81.9 milyon dolarlık net alımın ardından Mayıs'ta 187.2 milyon dolarla net satıcı olmuşlardı. Haziran ayında ise 117 milyon ve Temmuz'da 628.3 milyon dolarlık net alım gerçekleşmişti. Yabancı yatırımcıların İMKB'de sekiz aylık işlem hacmi 108 milyar 642.1 milyon dolara ulaştı.Yabancılar geçen yılın aynı döneminde Borsa'da 46 milyar 722.4 milyon doları alım, 42 milyar 809.7 milyon doları satış olmak üzere toplam 89 milyar 532.1 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşmış, 3 milyar 912.7 milyon dolarla net alıcı olmuşlardı.Yabancıların Borsa'daki işlemleri(Ocak-Ağustos; milyon dolar)Alış Satış Fark İşlem Hacmi2002 6.427,1 6.442,0 -14,9 12.869,12003 9.171,5 8.162,0 1.009,5 17.333,52004 19.389,8 17.969,3 1.420,5 37.359,12005 42.642,5 38.549,4 4.093,1 81.191,92006 44.831,5 43.687,4 1.144,1 88.518,92007Ocak 5.841,8 3.802,4 2.039,4 9.644,2Şubat 4.877,3 4.730,6 146,7 9.607,9Mart 4.313,4 4.094,1 219,3 8.407,5Nisan 5.138,5 4.389,0 749,5 9.527,5Mayıs 6.132,2 5.665,3 466,9 11.797,5Haziran 4.667,5 4.605,6 61,9 9.273,1Temmuz 9.618,6 9.184,1 434,5 18.802,7Ağustos 6.133,1 6.338,6 -205,5 12.471,7Eylül 6.101,3 5.560,1 541,2 11.661,4Ekim 9.567,9 9.136,1 431,8 18.704,0Kasım 7.349,5 7.706,7 -357,2 15.056,2Aralık 4.596,1 4.591,3 4,8 9.187,4Ocak-Aralık 74.337,2 69.803,9 4.533,3 144.141,12008Ocak 8.212,4 9.135,2 -922,8 17.347,6Şubat 7.213,1 7.063,1 150,0 14.276,2Mart 6.534,6 6.877,3 -342,7 13.411,9Nisan 6.155,2 6.073,3 81,9 12.228,5Mayıs 6.898,2 7.085,4 -187,2 13.983,6Haziran 5.543,1 5.426,1 117,0 10.969,2