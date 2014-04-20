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Dünya
Deutsche Welle

Yabancılara seçme hakkı yok

Yabancılara yerel seçimlerde oy hakkı verilmesi tartışmasına Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maziere son noktayı koydu. Bakan, oy hakkının vatandaşlığa bağlı kalması gerektiğini söyledi.

20 Nisan 2014 18:21


Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti'nin uyum ve göçten sorumlu devlet bakanı Aydan Özoğuz'un önerisiyle başlayan tartışmaya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de dâhil oldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan ‘Südwestrundfunk' radyosuna yaptığı değerlendirmede, yabancıların yerel seçimlerde oy kullanabilmesine için yapılan öneriyi reddetti. De Maiziere, “Vatandaşlık neye hizmet ediyor? Vatandaşlık olmadan da vergiler ödenebiliyor. Bu nedenle seçme hakkının vatandaşlık bağından ayrı düşünülmesini reddediyorum” diye konuştu.

Federal Hükümeti'nin uyum ve göçten sorumlu devlet bakanı Aydan Özoğuz Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği mülakatta, Almanya'da yaşayan fakat Alman vatandaşı olmayan yabancılara da yerel seçimlerde oy kullanabilme hakkı tanınması gerektiğini söyleyerek konuyu tartışmaya açmıştı. Almanya'da yalnızca AB üyesi ülke vatandaşı yabancılar yerel seçimlerde oy kullanabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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