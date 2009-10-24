Yabancılara mülk satışı azaldı

Yabancılara gayrimenkul satışı, Ağustos ayı itibariyle geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 38 geriledi.



Anadolu Ajansı'nın haberinde Turizm Araştırmaları Derneğinin (TURAD) yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de yabancılara gayrimenkul satışı krizden önemli ölçüde etkilendiği belirtildi.



Yabancılara gayrimenkul satışı Ağustos sonu itibariyle 12 aylık süreçte 2,2 milyar dolar oldu. Yılbaşından itibaren 8 aylık dönemde ise 1 milyar 236 milyon dolarlık satış yapıldı.



2008 Ağustos verileriyle kıyaslandığında, 12 aylık dilimde satışlar yüzde 29, 8 aylık kesitte ise yüzde 38 düşüş gösterdi.



Geçen yıl Ağustos ayında, geriye doğru 12 ayda 3,1 milyar dolar, Ocak-Ağustos sürecinde de 2 milyar 4 milyon dolar satış yapılmıştı.



Küresel krizin etkisinin görülmeye başlandığı 2008 Eylül ayında yabancılara 222 milyon dolar gayrimenkul satıldı. Ekim ayında rakam, 288 milyon dolara yükseldi. Bu aydan itibaren satışlar düşüş seyrine girdi. 2009 Şubat ayında, 100 milyon doların altına inerek, dip noktaya varan yabancılara gayrimenkul satışı, Mart'ta yükselişe geçti. Satışlar, Ağustos ayında 247 milyon dolara ulaştı. Ancak aylık bazda tüm satış rakamları, bir önceki yılın gerisinde kaldı.



TURAD'ın araştırmasına göre, yabancılara gayrimenkul satışını düzenleyen yasanın yürürlüğe girdiği 2003'ten bu yana 14,5 milyar dolar satış gerçekleştirildi.