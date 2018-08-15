Yabancılara konut satışı yüzde 65 arttı

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 12.878 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2858'e ulaştı.

Türkie İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Konut satışlarında, İstanbul 19.503 konut satışı ve yüzde 15,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12.119 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 6322 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 oranında azalış göstererek 30.405 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 500 4 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 83,3 ile Ardahan oldu.

Diğer satış türleri

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 oranında artarak 93.473 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14.499 konut satışı ve yüzde 15,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 74,3 oldu. Ankara 8385 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4549 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.

57.617 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 57.617 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9089 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4215 konut satışı ile Ankara ve 2727 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışları

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış göstererek 66.261 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10.414 konut satışı ve yüzde 15,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,4 oldu. Ankara 7904 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3595 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara satış

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2018’de ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 641 konut satışı ile Antalya, 176 konut satışı ile Bursa, 167 konut satışı ile Yalova ve 132 konut satışı ile Sakarya izledi.

En çok konut satışı Irak vatandaşlarına

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 584 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 321 konut ile İran, 211 konut ile Suudi Arabistan, 173 konut ile Rusya Federasyonu ve 171 konut ile Kuveyt izledi.