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Ekonomi

Yabancılar net 253.5 milyon dolarlık menkul kıymet aldı

TCMB verilerine göre, yabancılar geçen hafta net 253.5 milyon dolarlık menkul kıymet aldı

20 Nisan 2017 22:22

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 173,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10-14 Nisan haftasında net 173,3 milyon dolarlık hisse senedi, 80,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11,2 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 39 milyar 663,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada gerçekleştirilen net alış ve hisse senedi değerlerindeki artışın etkisiyle 41 milyar 190,8 milyon dolara yükseldi. BIST 100  endeksi geçen hafta dolar bazında yüzde 1,53 yükseliş kaydetmişti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde yapılan 80,2 milyon dolarlık net alışla 26 milyar 209,8 milyon dolardan 26 milyar 812,9 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 11,2 milyon dolarlık net alışla 833,7 milyon dolardan 844,9 milyon dolara yükseldi.

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