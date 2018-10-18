Yabancılar net 178 milyon dolarlık menkul kıymet sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Ekim haftasında 72,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Ekim haftasında net 72,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 105,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 16,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 25 milyar 917,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 26 milyar 858,3 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 230,6 milyon dolardan 14 milyar 575,3 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 16,6 milyon dolarlık alışla 543,1 milyon dolardan 559,7 milyon dolara yükseldi.