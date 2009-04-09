Yabancılar IMF'ye inandı, faiz dipte

Anlaşma gecikmemeli

50 puanlık indirim gelir

Sanayi rakamları destekledi / Abank Bono Masası İşlemcisi Namık Kemal Martı

Olumlu seyir bugün de sürer / Gedik Yatırım Araştırma Bölümü Sorumlusu Yunus Kaya



ABD verileri bekleniyor / Garanti Yatırım Analisti Tolga Kudaloğlu

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bu ay anlaşılacağına kesin gözüyle bakıldığı piyasalarda Türk lirası yabancılar sayesinde şaha kalktı. IMF'nin yanı sıra Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi beklentisi piyasaların yurtdışındaki olumsuz havaya sırtını dönmesine yaradı. Global piyasalardaki olumsuz havaya karşın içeride TL'ye olan talebin artmasıyla doların 1.61'in üstünden bir anda 1.59'lu seviyelere inmesi bono faizini de yüzde 13,08 ile tarihinin en düşük seviyesine çekti. Bono piyasasında JP Morgan, HSBC ve Citi Bank'ın alım yaptığı belirtiliyor.Bankalararası piyasada dün öğleden sonda bir anda 1.5890 liradan işlem görmeye başlayan dolardaki gerileme ise önceki güne göre 3 kuruş oldu. Global borsalardaki karamsarlığa rağmen içeride yabancılar tarafından estirilen olumlu hava İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı (İMKB) 1.275 puanlık artışla 27.000'in üstüne taşıdı.Dış piyasalardaki moralsizliğe karşın gün boyunca 27.000 puanın üzerinde tutunan İMKB'de akşam saatlerine doğru ABD vadeli işlemlerindeki kayıpların azalmasıyla alımar hızlandı. Bankacılık endeksinin önderliğinde yükselen İMKB-100 Endeksi günü 1.275 puan artışla 27.653 puandan tamamladı. Hisse senetlerindeki değer artışı yüzde 4,84 oldu. Gün boyunca 1.674 puanlık bantta dalgalanan endeks en yüksek 27.653 en düşük 25.979 puanı gördü.Piyasalarda Bankacılık Düzenlenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin'in "Bankalar kârı reel sektörle paylaşmalı" açıklamasının da etkili olduğu belirtiliyor. Bu açıklama piyasalarda bankaların kredi musluklarını açacağı beklentisi yaratırken, bankacılık sektör endeksi ise günü yüzde 6,9'luk primle tamamladı.Yatırımcıların kısa süre içerisinde IMF ile AK Parti arasında anlaşmaya varılacağına inandığını belirten uzmanlar, dün açıklanan sanayi üretim verilerinin faiz indirimi beklentisini güçlendirdiğini bunun da bono faizlerindeki düşüşü hızlandırdığını belirtiyor. İç piyasada yerel seçimlerin sona ermesinin ardından IMF beklentisinin satın alınmaya başladığına dikkat çeken uzmanlar, her şeye karşın piyasadaki olumlu havanın çok fazla sürmeyeceğini belirtiyor.Piyasalardaki yönü Türkiye ile IMF arasındaki ilişkilerin belirleyeceğini ifade eden uzmanlar, IMF anlaşmasının kısa sürede gerçekleşmemesi halinde doların yeniden 1.70 TL'nin üzerine çıkacağını söylüyor. IMF'ye anlaşma yönünde bir gelişme yaşanmaması halinde piyasalardaki olumlu havanın ancak kısa bir süre daha devam edebileceğini ifade eden uzmanlar, bu senaryoda bono faizlerinin yüzde 13 seviyesine dolar kurunun ise 1.54-1.55 TL bandı arasına gerileyebileceğini söylüyor.Piyasalarda IMF ile yapılacak anlaşmanın büyüklüğünün de konuşulmaya başlandığına dikkat çeken uzmanlar, fondan alınacak tutarın 35-50 milyar dolar büyüklüğünde olmasının beklendiğini belirtiyor. Piyasalara yoğun bir yabancı ilgisi olduğunu da ifade eden uzmanlar, bono piyasasında en çok JP Morgan, HSBC ve Citi Bank'ın ağırlığının hissedildiğine dikkat çekiyor. Sanayi üretimi verilerinin Merkez Bankası'nın bu ay yapacağı Para Politikası (PPK) toplantısında en az 50 baz puanlık bir indirime daha gideceği beklentisi yarattığını kaydeden uzmanlar, bunun da özellikle yabancıların bono piyasasına olan ilgisi artırdığını kaydediyor.Referans gazetesinin derlemesiyle uzmanların gelişmelere yönelik değerlendirmesi şöyle:Abank Bono Masası İşlemcisi Namık Kemal Martı, "ABD vadeli işlemlerde kayıpların bir miktar azaltmasıyla birlikte iç piyasada yön yukarıya döndü. Piyasalar IMF ile kısa sürede bir anlaşma olacağını tamamen inanmış durumda" dedi. Sanayi üretim verilerinin faizlerde aşağı yönlü hareketi destekler nitelikte olduğunu belirten Martı, "2 Şubat 2011 vadeli kağıdın hacminin az olması da düşüşe neden oldu. Ancak IMF beklentisi ile Merkez'den beklenen faiz indirimi bono faizlerindeki düşüşün en önemli nedeni" dedi.Yabancı sermaye girişinin gerek hisse senetleri piyasasında gerekse bono piyasasında arttığını ifade eden Gedik Yatırım Araştırma Bölümü Sorumlusu Yunus Kaya, "Piyasalardaki olumlu görünümün bugün içinde devam etmesi beklenebilir" dedi. Dün bankacılık sektörü ile ilgili gelen haberlerin İMKB'deki banka hisselerine alım gelmesine neden olduğunu belirten Kaya, uluslararası piyasalarda ise gelişmekte olan piyasaların belirleyici rol üstlendiğini söyledi.Borsadeki yükselişin 27.750-28.000 puana doğru devam edebileceğini belirten Garanti Yatırım Analisti Tolga Kudaloğlu, "Piyasalar bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de açıklanacak olan haftalık işsizlik başvuruları verilerini takip edecek" dedi. Kudaloğlu, "Endeks, yurtdışı borsalardaki toparlanma ve içeride güçlenen IMF anlaşmasına ilişkin olumlu beklentilerle alıcılı bir seyir izledi. Piyasaya olan para girişinin devam ettiğini gördük" dedi.