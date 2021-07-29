Yabancılar geçen hafta tahvil aldı, hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Temmuz ile biten haftada net 56,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 62 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Temmuz itibarıyla 20 milyar 829 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Temmuz'da 20 milyar 726 milyon dolara geriledi.