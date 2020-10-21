Yabancılar en çok İstanbul ve Antalya'dan konut aldı

Türkiye'de yabancılara konut satışı, eylül ayında yüzde 26.1'lik artış gösterdi. Yabancıların en çok rağbet ettiği İstanbul ve Antalya'da, ocak- eylül döneminde ise 17 bin 91 konut ve yüzde 65 oranla, Türkiye'deki toplam satışın yarısından fazlası gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde yabancılara satılan konut sayısı, bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 26,1 artarak, 5 bin 269 oldu. Yabancılara konut satışlarında, Eylül 2020'de ilk sırayı 2 bin 370 ile İstanbul aldı. İstanbul'u 1018 konut satışıyla Antalya, 347 konut satışıyla Ankara, 239 konut satışıyla Bursa ve 191 konut satışıyla Mersin izledi. Toplam satışın yüzde 64'üne denk gelen 3 bin 388 konut satışı, İstanbul ve Antalya'da gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldı. Geçen yıl 31 bin 925 olan konut satışı, bu yıl 26 bin 165'e düştü. Bu satışın 11 bin 966'sı İstanbul, 5 bin 125'i Antalya, 1829'u Ankara, 882'si Bursa, 821'i Yalova, 819'u Mersin, 615'i İzmir, 589'u Samsun, 555'i Sakarya, 416'sı Aydın ve 2 bin 548'i diğer illerde gerçekleşti. Toplam satışın yüzde 65'ine denk gelen 17 bin 91'i İstanbul ve Antalya'dan yapıldı.

Antalya'da ilk sırada Rusya var

Yabancıların konut edinmede en çok rağbet gösterdiği iller sıralamasında ikinci olan Antalya'da son yıllarda özellikle sahil kesimlerde stüdyo 1+0, 1+1, 2+1 50-120 metrekare arasında değişen güvenlikli ve havuzlu site tarzı, akıllı sistem ve ful eşyalı ev modellerinin inşası artırıldı. Yabancıların rağbet gösterdiği bu ev modellerine yönelen sektör, tatil amaçlı yaz aylarında kenti tercih eden turistlerin ev sahibi olarak daha uzun süre kentte tatil yapmasını sağlıyor. Geçen yıl eylül ayında yabancılara 744 olan konut satışı bu eylülde yüzde 36'lık artış gösterdi. Ocak- eylül döneminde ise yüzde 18'lik düşüş yaşandı. Antalya en çok Rusya, Ukrayna, Almanya, Kazakistan gibi ülkelerden rağbet görüyor.

Türkiye'de yabancıların konut edinme sıralamasına bakıldığında, ocak-eylül döneminde 4 bin 716 konutla ilk sırada İran yer alıyor. İkinci sırada 4 bin 165 konutla Irak var. Üçüncü 1895 konutla Rusya olurken, dördüncü 1277 konutla Afganistan, beşinci 883 konutla Azerbaycan. En çok konut satışının yapıldığı diğer ülkeler ise şöyle; Almanya 847, Yemen 769, Kuveyt 711, Ürdün 709, İngiltere 676, Kazakistan 664, Çin 659, Filistin 627, Ukrayna 515, Mısır 504, Lübnan 467, Libya 428, İsveç 343, ABD 327, Katar 305, diğer ülkeler toplamı ise 4 bin 979.