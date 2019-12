Yabancılar borsada satışa devam ediyor

Küresel krizin şiddetlendiği Ekim ayında yabancı yatırımcıların İMKB'deki işlemleri net 812,4 milyon YTL'lik satışla sonuçlandı. Yabancıların toplam işlem hacmi Ekim'de son ayların en düşük düzeyine indi. Yabancı işlemlerinde Ocak-Ekim dönemindeki net satış 2 milyar 819,7 milyon dolara ulaştı.



İMKB, yabancı işlemlerine ilişkin Ekim ayı verilerini açıkladı. Buna göre yabancı yatırımcılar geçen ay Borsa'da 4 milyar 150,7 milyon dolarlık hisse senedi alımına karşılık 4 milyar 963,1 milyon dolarlık satış yaptılar. Böylece Borsa'da geçen ay toplam hacmi 9 milyar 113,8 milyon dolara ulaşan yabancı işlemleri net 812,4 milyon dolar satışla sonuçlandı.



Yabancılar, 9 milyar 567,9 milyon dolarlık alım ve 9 milyar 136,1 milyon dolarlık satış olmak üzere toplam 18 milyar 704 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştıkları geçen yılın Ekim ayında, net 431,8 milyon dolarla alıcı olmuşlardı.



On ayda net satış 2.9 milyar doları aştı



Yabancı yatırımcıların İMKB'de Ocak-Ekim dönemindeki toplam alım işlemlerinin hacmi 64 milyar 805 milyon, satışları ise 67 milyar 624,7 milyon dolara ulaştı. Buna göre yabancıların anılan dönemde İMKB'deki işlem hacmi 132 milyar 429,7 milyon dolara ulaşırken, alım satım işlemlerinin neti 2 milyar 819,7 milyon dolarlık satışla sonuçlandı.



Yabancılar bu yıl net olarak Ocak ayında 922.8 milyon dolarlık satış yaparken, Şubat'ta 150 milyon dolarlık alıma gitmişlerdi. Mart ayında 342.7 milyon dolar net satış yapan yabancı yatırımcılar, Nisan'da 81.9 milyon dolarlık net alımın ardından Mayıs'ta 187.2 milyon dolarla net satıcı olmuşlardı.



Yabancı yatırımcılar İMKB'de Haziran'da 117 milyon, Temmuz'da 628.3 milyon YTL ile net alıcı oldular.



Küresel mali piyasalarda dalgalanmaların arttığı Ağustos ayında ise İMKB'de yabancı yatırımcılar 1 milyar 272.6 milyon YTL ile rekor tutarda net satışa gittiler. Eylül ayında da yabancı işlemleri net 259.2 milyon dolar satışla sonuçlandı. Ekim'de satış eğilimi devam etti, yabancı işlemleri 812.4 milyon dolarlık net satışla sonuçlandı.



Yabancılar geçen yılın aynı döneminde Borsa'da 62 milyar 391,6 milyon doları alım, 57 milyar 505,9 milyon doları satış olmak üzere toplam 119 milyar 897,5 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşmış, 4 milyar 885,7 milyon dolarla net alıcı olmuşlardı.



On aylık dönemlere göre yabancıların Borsa'daki alımları yüzde 3.9, satışları ise yüzde 17.6 arttı. Toplam işlem hacminde yüzde 10.5'lik bir artış yaşanırken, yabancıların yüksek tutardaki net alımdan, net satıcı konumuna geçtikleri dikkati çekti.



Favori kağıtlarda da satıcılar



Yabancılar, Ekim ayında en fazla alım satım yaptıkları Garanti, İş Bankası, Turkcell, Akbank da dahil neredeyse tüm hisselerde net satıcı oldular. İMKB'de yıllardır en çok banka hisselerine yatırım yapan yabancı yatırımcılar, Ekim ayında da en fazla Garanti Bankası hisselerinde işlem gerçekleştirdiler. Yabancılar Ekim'de Garanti hisselerinde 1 milyar 380,4 milyon dolarlık alım ve 1 milyar 437,8 milyon dolarlık satış yaparak toplamda 8 milyar 818,2 milyon dolarlık hacmine ulaşırken, net olarak 57,5 milyon dolar satış yaptılar.



Yabancıların, işlem hacminde 980,7 milyon dolarla ikinci sırada yer alan İş Bankası C hisselerinde ise 89,3 milyon dolarla net satıcı olduğu gözlendi. İşlem hacminde 801,4 milyon dolarla üçüncü sırada yer alan Turkcell hisselerindeki yabancı işlemleri de 24,5 milyon dolarlık net satışla sonuçlandı.



İşlem hacmine göre bu üçünü, sırasıyla Akbank, Halkbank, Tüpraş, Vakıfbank, Türk Telekom, Yapı ve Kredi, Koç Holding, Erdemir, Anadolu Efes izledi. Sabancı Holding, BİM Mağazaları, Tefken, Asya Katılım Bankası, Doğan Holding, THY, ENKA İnşaat ve Migros da en çok işlem yapılan ilk 20 hisse arasında yer aldı.



En çok işlem yapılan ilk 20 hissede toplam alım tutarı 3 milyar 841,8 milyon, satış hacmi 4 milyar 409,5 milyon, toplam işlem hacmi 8 milyar 251,3 milyon dolar oldu, bu işlemlerin neti 567,8 milyon dolarlık satışla sonuçlandı.



Yabancılar Ekim ayında Borsa'daki toplam alımlarının yüzde 92,6'sını, toplam satışlarının yüzde 88,8'ini ve toplam işlem hacminin yüzde 90,5'ini bu 20 hissede gerçekleştirdiler.