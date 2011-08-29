Yabancılar 76 ilde taşınmaz aldı

T24 - Yabancı ülke vatandaşları, bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinin 76'sında 111 bin 194 adet taşınmaz edindi.



İngilizler, Almanlar ve Yunanlar başta olmak üzere, Yeni Zelanda'dan Kenya'ya, El Salvador'dan Ruanda'ya kadar 89 ülkenin vatandaşı bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinin 76'sında 111 bin 194 adet taşınmaz edindi.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığının verilerine göre, Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapan yabancı sayısı 119 bin 599 kişiye ulaştı.



Bugüne kadar yabancıların Türkiye'den aldığı gayrimenkullerin taşınmaz alanı toplam 81 milyon 664 bin 98 metrekare.



Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların başında İngilizler ve Almanlar geliyor. Halen Türkiye'de 35 bin 249 İngiliz vatandaşının 24 bin 848 adet taşınmazı bulunuyor.



Gayrimenkul sahibi kişi sayısı bakımından ikinci sırada yer alan Almanların ise Türkiye'de 27 bin 21 Almanın 35 bin 344 adet taşınması var.



Ayrıca, 10 bin 750 Yunanın toplam 9 bin 888 adet, 6 bin 849 İrlandalının 5 bin 173 adet, 5 bin 710 Danimarkalı'nın 4 bin 697 adet, 5 bin 124 Norveçli'nin 3 bin 657 adet, 4 bin 563 Rus'un 4 bin 227 adet taşınmazı bulunuyor.





En gözde şehir Antalya



Türkiye'de mülk edinmek isteyen yabancılar için en gözde şehir Antalya. Halen Antalya'da 40 bin 90 yabancının toplam 31 bin 164 adet taşınmazı bulunuyor.





