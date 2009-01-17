Yabancılar 2008'de 3.8 milyar dolar satış yaptı

Yabancıların Borsa'daki işlemleri Aralık ayında net 162.3 milyon dolar alımla, yılın tümünde ise 3.8 milyar dolarlık net satışla sonuçlandı. Yabancıların 2008’deki işlem hacmi önceki yıla göre yüzde 1.95 azalışla 141.3 milyar dolara düştü. Özellikle Aralık ayında işlem hacminin 3.7 milyar dolara kadar düştüğü dikkati çekti.



İMKB, yabancı işlemlerine ilişkin Aralık ayı verilerini açıkladı. Buna göre, yabancı yatırımcılar Aralık ayında Borsa’da 1 milyar 946 milyon dolarlık hisse senedi alımına karşılık 1 milyar 784 milyon dolarlık satış yaptılar. Böylece Borsa’da Aralık ayında toplam hacmi 3 milyar 730 milyon dolar olan yabancı işlemleri net 162.3 milyon dolar alımla sonuçlandı.



Yabancılar, 4 milyar 596 milyon dolarlık alım ve 4 milyar 591.3 milyon dolarlık satış olmak üzere toplam 9 milyar 187.4 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştıkları Aralık 2007 döneminde, net 4.8 milyon dolar alım yapmışlardı. Geçen yıl Aralık’ta olduğu gibi bu yıl Aralık’ta da bir ay öncesine göre net alım yaşandı.



2008’de 3.7 milyar dolarlık net satış



Yabancı yatırımcıların İMKB’de Ocak-Aralık dönemindeki toplam alım işlemlerinin hacmi 68 milyar 768.3 milyon, satışları ise 72 milyar 556.6 milyon dolara ulaştı. Buna göre yabancıların anılan dönemde İMKB’deki hisse senedi işlemlerinin neti 3 milyar 788.3 milyon dolarlık satışla sonuçlandı.



Yabancılar net olarak Ocak ayında 922.8 milyon dolarlık satış yaparken, Şubat’ta 150 milyon dolarlık alıma gitmişlerdi. Mart ayında 342.7 milyon dolar net satış yapan yabancı yatırımcılar, Nisan’da 81.9 milyon dolarlık net alımın ardından Mayıs’ta 187.2 milyon dolarla net satıcı olmuşlardı. Haziran ayında ise 117 milyon ve Temmuz’da 628.3 milyon dolarlık net alım gerçekleşmişti. Ağustos ayında yabancıların borsadaki işlemleri net 1 milyar 272.6 milyon, Eylül ayında 259.2 milyon, Ekim ayında ise 812.4 milyon dolarlık satışla sonuçlandı. Kasım ayında da 1 milyar 130.9 milyon dolarlık satışa karşın, Aralık ayı 162.3 milyon dolarlık alımla kapandı.



Yabancı yatırımcıların İMKB’de oniki aylık işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.95 azalışla 141 milyar 324.9 milyon dolara düştü. Yabancılar geçen yılın aynı döneminde Borsa’da 74 milyar 337.2 milyon doları alım, 69 milyar 803.9 milyon doları satış olmak üzere toplam 144 milyar 141.1 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşmış, 4 milyar 533.3 milyon dolarla net alıcı olmuşlardı.



En çok net alım Garanti hisselerinde



İMKB’de yıllardır en çok banka hisselerine yatırım yapan yabancı yatırımcılar, Aralık ayında da en fazla Garanti Bankası hisselerinde işlem gerçekleştirdiler. Yabancılar Aralık’ta Garanti hisselerinde 485.1 milyon dolarlık alım ve 369.5 milyon dolarlık satış yaparak toplamda 854.6 milyon dolar işlem hacmine ulaşırken, net olarak 115.6 milyon dolar alıma gittiler.



Yabancıların işlem hacminde 492.3 milyon dolarla ikinci sırada yer alan Turkcell hisselerinde 246.5 milyon dolarlık alıma karşılık 246.3 milyon dolarlık satış yapılınca işlemler 277.2 bin dolar net satışla sonuçlandı. İşlem hacminde 344.5 milyon dolarla üçüncü sırada yer alan İş Bankası C hisselerindeki yabancı işlemleri 22.1 milyon dolarlık net alımla sonuçlandı.



Net alım tutarına göre ise Garanti Bankası’nı; 29.6 milyon dolarla Akbank, 22.1 milyon dolarla İş Bankası C, 18.4 milyon dolarla Tüpraş, 18.2 milyon dolarla Halk Bankası, 13.6 milyon dolarla Ereğli Demir Çelik, 13.3 milyon dolarla Yapı ve Kredi Bankası, 11.2 milyon dolarla Sabancı Holding, 9 milyon dolarla Enka İnşaat, 8.5 milyon dolarla Türk Telekom, 5.6 milyon dolarla TAV Havalimanları, 2.1 milyon dolarla Aksigorta, 2 milyon dolarla Koç Holding ve 887.1 bin dolarla BİM Mağazaları izledi. Yabancıların en çok işlem gerçekleştirdikleri 20 şirket içinde Tekfen Holding, Vakıflar Bankası, Anadolu Efes, Asya Katılım Bankası, Türk Hava Yolları ve Turkcell net satışla sonuçlandı.



En çok yatırım yapılan ilk 20 hissede alım tutarı 1 milyar 830.1 milyon, satış 1 milyar 635.5 milyon, toplam işlem hacmi 3 milyar 465.7 milyon dolar oldu, bu işlemlerin neti 194.5 milyon dolarlık alımla sonuçlandı. Yabancılar Aralık ayında Borsa’daki toplam alımlarının yüzde 94’ünü, toplam satışlarının yüzde 91.7’sini ve toplam işlem hacminin yüzde 90.5’ini bu hisselerde gerçekleştirdiler.





