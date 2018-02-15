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Ekonomi

Yabancı yatırımcının hisse ve tahvil portföyü 884.2 milyon dolar azaldı

İstanbul, 15 Şubat (DHA) - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü geçen hafta toplam 884

15 Şubat 2018 18:23

İstanbul, 15 Şubat (DHA) - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü geçen hafta toplam 884.2 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü 9 Şubat ile biten haftada, bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 516.2 milyon dolar, hisse portföyü de aynı dönemde net 368 milyon dolar azaldı.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 9 Şubat haftası itibarıyla 33.31 milyar dolardan 32.27 milyar dolara geriledi.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 9 Şubat haftası itibarıyla 54.4 milyar dolardan 51.31 milyar dolara geriledi.

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