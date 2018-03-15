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Ekonomi

Yabancı yatırımcının hisse ve tahvil portföyü 699.3 milyon dolar azaldı

İstanbul, 15 Mart (DHA) - Yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü bir haftada toplam 699

15 Mart 2018 18:36

İstanbul, 15 Mart (DHA) - Yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü bir haftada toplam 699.3 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü, 9 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 476.5 milyon dolar, hisse portföyü de aynı dönemde net 222.8 milyon dolar azaldı.
Bu dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 53.26 milyar dolardan 53.14 milyar dolara düşerken, DİBS stoku da 31.96 milyar dolardan 30.97 milyar dolara geriledi.

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