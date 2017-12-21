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Ekonomi

Yabancı yatırımcının hisse ve tahvil portföyü 235 milyon dolar arttı.

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü geçen hafta toplam 235 milyon dolar arttı

21 Aralık 2017 19:56

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü geçen hafta toplam 235 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, 15 Aralık ile biten haftada, yabancı yatkırımcıların DİBS portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 226.2 milyon dolar, hisse portföyü de aynı dönemde net 8.7 milyon dolar arttı.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 15 Aralık haftası itibarıyla 30.21 milyar dolardan 30.69 milyar dolara yükseldi.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 15 Aralık haftası itibarıyla 48.02 milyar dolardan 49 milyar dolara yükseldi.

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