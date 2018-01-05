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Ekonomi

Yabancı yatırımcının hisse ve tahvil portföyü 232.5 milyon dolar arttı

İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi potföyü geçen yılın son işlem haftasında toplam 232

05 Ocak 2018 19:19

İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi potföyü geçen yılın son işlem haftasında toplam 232.5 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü geçen hafta bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 110.7 milyon dolar, hisse portföyü de net 121.8 milyon dolar arttı.
Aynı dönemde yyurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 30.51 milyar dolardan 30.96 milyar dolara, hisse senedi stoku da 50.21 milyar dolardan 51.98 milyar dolara yükseldi.

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