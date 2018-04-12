Yabancı yatırımcının hisse ve tahvil porföyü 298.7 milyon dolar azaldı

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, 2-6 Nisan haftasında toplam 298.7 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası\'nın verilerine göre, aynı haftada yabancı yatırımcıların DİBS portföyü 6 piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 242.2 milyon dolar ve hisse portföyü de net 56.5 milyon dolar azaldı.

Yurtdışı yerleşiklerin bir önceki hafta DİBS portföyü 116.7 milyon dolar artmış, hisse portföyü ise 255.9 milyon dolar azalmıştı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 6 Nisan haftası itibarıyla 29.31 milyar dolardan 28.81 milyar dolara, hisse senedi stoku da 49.44 milyar dolardan 48.72 milyar dolara geriledi.