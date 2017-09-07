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Ekonomi

Yabancı yatırımcının hisse-tahvil portföyü iki haftada 1.57 milyar dolar arttı

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Yurtdışında yerleşik yatırımcıların mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, uzun tatil döneminde toplam 1 milyar 570

07 Eylül 2017 20:07

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Yurtdışında yerleşik yatırımcıların mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, uzun tatil döneminde toplam 1 milyar 570.1 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yurt dışında yerleşiklerin DİBS portföyü 25 ve 31 Ağustos tarihlerinde biten haftalarda toplam 1 milyar 344.6 milyon dolar arttı. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların hisse senedi porföyü de 225.5 milyon dolar yükseldi.
Böylece, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 25 Ağustos haftası itibarıyla 34.37 milyar dolar, 31 Ağustos haftasında ise 34.92 milyar dolar, hisse senedi stoku da 25 Ağustos haftası itibarıyla 54.8 milyar dolar, 31 Ağustos haftasında ise 55.67 milyar dolar oldu.

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