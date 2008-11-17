Yabancı yatırımcının borsadaki payı geriledi

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yabancı yatırımcıların, 14 Kasım 2008 itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) kontrol ettiği piyasa değeri, yılbaşına göre yüzde 72,34'ten yüzde 67,21'e geriledi.



Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerinden derlenen bilgiye göre, yabancı yatırımcılar 2 Ocak 2008 tarihinde 11 milyar 127 milyon 183 bin 163 adet hisse senedi ve yüzde 58,82 oranda payla, piyasa değerinin yüzde 72,34'üne sahip olmuştu. Bu tarihte yabancı yatırımcıların elinde bulundurdukları hisse senetlerinin toplam piyasa değeri ise 80 milyar 383 milyon 882 bin 414 YTL düzeyinde bulunuyordu.



Yabancıların İMKB'deki ağırlığı sürse de son dönemde paylarında bir miktar gerileme görülüyor.



Ekim ayı başında yabancılar yüzde 58,06 oranında hisse senedi oranıyla piyasa değerinin yüzde 69,16'sına sahip oldular. Bu dönem borsadaki düşüş nedeniyle yabancıların sahip oldukları hisse senetlerinin piyasa değeri de 56 milyar 378 milyon 721 bin 64 YTL'ye geriledi.



Geçen haftanın son işlem gününde ise yabancı yatırımcılar 12 milyar 631 milyon 202 bin 340 adet hisse senedi ve yüzde 54,41 payla piyasa değerinin yüzde 67,21'ini elinde bulundurdu. Böylece yılın ilk işlem gününden bu yana yabancıların piyasada değeri açısından Borsadaki payı yüzde 72,34'ten yüzde 67,21'e geriledi.



Yabancıların sahip oldukları hisselerin piyasada değeri de Borsadaki kayıpların ardından 80 milyar YTL seviyelerinden 39 milyar 272 milyon YTL seviyelerine düştü.

