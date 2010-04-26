Yabancı yatırımcıların yeni gözdesi lira

T24 - Geçen sene değer artışında Brezilya reali ve Rus rublesinin gerisinde kalan lira, Türkiye'nin büyüme hızının Çin'e yaklaşmasıyla birlikte yabancıların yeni gözde yatırım aracı oluyor.



Bu durumu yatırım tavsiyelerine de yansıtan analistler, müşterilerine portföylerinde liranın ağırlığının artırılmasını tavsiye ediyor.



Barclays Capital, Societe Generale ve UniCredit bankaları 2010 yılında liranın dolar karşısında değerinin artacağını öngörürken, tahminleri yüzde 6 ile yüzde 12 arasında değişiyor. Lira, Bloomberg'in takip ettiği 26 gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Nisan ayında da yüzde 2.4'lük yükselişle en güçlü performansı gösteren para birimi oldu.



Liranın, dolar karşısında 1.48 seviyesinden 1.40 seviyesine yükseleceğini tahmin eden Barclays Capital'ın Londra'daki Gelişen Avrupa Piyasaları Baş Ekonomisti Christian Keller, "Liradaki hareket, Türkiye'nin bölgedeki diğer ülkelerden daha güçlü ekonomik toparlanma göstermesi yüzünden başladı" dedi.



Keller sözlerine, "Yatırımcılara lira her zayıfladığında alım yapmalarını öneriyoruz" diyerek devam etti.



Türkiye yaşadığı en derin resesyondan çıkarken, Şubat ayında hükümeti darbe ile devirmeyi planladıkları gerekçesiyle askerlerin tutuklanmasından sonra ordu ile Başbakan Tayyip Erdoğan arasında artan gerilim de yumuşama gösteriyor.





Merkez'in kararı etkili



Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri artıracağı açıklaması ülke varlıklarının cazibesinin artmasını da beraberinde getirdi.



2004 yılında dünyanın en değersiz para birimi konumunda olan lira, Merkez Bankası'nın fiyatların beklentilerin üzerinde artması durumunda, gösterge faizi artırma konusunda "tereddüt etmeyeceğini" açıklamasıyla, 18 Mart’tan bu yana 27 işlem gününün 20'sinde değer kazandı.





Yüzde 10'luk büyüme



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2 Nisan'da, 2009'un son çeyreğinde yüzde 6 artan Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hâsılasının (GSYİH) 2010'un ilk çeyreğinde yüzde 10'dan artış göstermesinin beklendiğini söyledi. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında sadece Çin'in büyüme hızı yüzde 11.9'la bu oranın üzerinde bulunuyor.



JPMorgan Chase Ekonomisti Yarkın Cebeci, Babacan'ın tahminlerinin "gerçekçi" olduğunu söyledi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) da geçen hafta Türkiye'nin 2010 için büyüme tahmini yüzde 3.7'den yüzde 5.2'ye yükseltmişti. IMF bu revizyonu gerçekleştirirken, ekonominin küresel finansal krizin "ilk dış şokunun etkilerinden kurtulduğuna" ve sermaye girişleri ile ticaretin normale döndüğüne işaret etti.





Türkiye bölgesinde 'ayrıştı'



UniCredit'in Viyana'daki gelişmekte olan ülkeler stratejisti Gyula Toth ise geçen hafta yaptığı değerlendirmede, "[Türkiye] ekonomisi bölgesinde ayrıştı ve Merkez Bankası'nın da Polonya ve Macaristan'ın aksine para biriminin güçlü olmasıyla ilgili bir sorunu olmadığına inanıyorum" dedi.



Toth, TCMB'nin, "bölgede, enflasyon artarken, faizleri yükseltebilecek tek banka" olduğunu da ifade etti. Toth, aynı zamanda liranın bu yıl dolar karşısında 1.35 seviyesine kadar güçleneceğini de tahmin etti.



Liranın dolar karşısında değer kazancı geçen sene yüzde 9.4 olmuştu. Bu performansıyla lira, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında yüzde 20 yükselen Brezilya reali, yüzde 17 artan Güney Afrika randı ve yüzde 15 değer kazanan Polonya zilotisinin gerisinde kalmış ancak yüzde 7.6'lik artış kaydeden Meksika pesosunu geçmişti.



Societe Generale'in Londra'daki Gelişmekte Olan Piyasalar Stratejisti Murat Toprak da 15 Nisan'da yaptığı bir söyleşide, Türk lirasının değerinin altında işlem gördüğünü ve bu yıl içinde dolar karşısında 1.30 seviyesine kadar yükselebileceğini belirterek, yatırımcıların rand ve Macaristan forinti satıp, lira almalarını tavsiye etmişti. Toprak, lirayı ilk olarak Şubat'ın sonunda dolar karşısında 1.45'i göreceği öngörüsüyle tavsiye etmişti.





Aşırı iyimserlik var



Diğer taraftan Finansbank Baş Ekonomisti İnan Demir ise, hükümetin, Erdoğan'ın politikalarına karşı çıkan yargının yetkilerini kısıtlayan Anayasa değişikliklerini geçirmeye çalıştığı bu dönemde siyasi risklerin artabileceğini, bu nedenle bazı yatırımcıların lira için haddinden fazla iyimser olduğunu söyledi.







