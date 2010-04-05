Yabancı yatırımcıların İMKB'deki payı geriledi

T24-

Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki (İMKB) payı, önceki haftaya göre azalarak yüzde 66,59'a geriledi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 2 Nisan 2010 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 54,09 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 66,59 olarak gerçekleşti.

Yabancılar, bu tarih itibariyle 15 milyar 55 milyon 551 bin 414 adet hisse ile toplam 93 milyar 276 milyon 420 bin 918 lira tutarında piyasa değerini ellerinde bulundurdu.

Yabancıların 26 Mart 2010 tarihinde İMKB'deki payı yüzde 66,65 seviyesindeydi.