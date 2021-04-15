Yabancı yatırımcıların hisseden çıkışı sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 9 Nisan haftasında yabancıların net tahvil alımı yaptığı, hisselerdeki satışın ise devam ettiği görüldü.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini takip eden ilk iki haftada nette 2,4 milyar dolarlık Türk varlığı satan yabancı yatırımcılar 9 Nisan haftasında tahvilde alıma geçerken, hisse tarafında da önceki haftalara kıyasla sınırlı bir satış yaptı.

TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar 9 Nisan haftasında 78 milyon dolarlık tahvil alırken, hisse tarafında nette 46 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcıların tahvil stoku 9 Nisan itibari ile 7,46 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam 7,37 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Yılbaşından bu yana tahvillere nette 691 milyon dolarlık alım geldi. Hisse tarafında ise yılbaşından bu yana 1,98 milyar dolarlık çıkış yaşandı.