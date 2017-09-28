Yabancı yatırımcıların hisse-tahvil portföyü 244.6 milyon dolar arttı

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü geçen hafta toplam 244.6 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşiklerin DİBS portföyü geçen hafta, bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 173.8 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise net 70.8 milyon dolar arttı.

Böylece, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 34.64 milyar dolar, hisse senedi stoku ise 51.47 milyar dolar oldu.