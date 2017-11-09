T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yabancı yatırımcılar tahvil satt, hisse senedi aldı

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Türkiye'de portföy yatırımları bulunan yabancı yatırımcılar, geçen hafta devlet iç borçlanma senedinde (DİBS) net satıcı, hisse senedinde ise net alıcı oldular

09 Kasım 2017 20:53

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Türkiye\'de portföy yatırımları bulunan yabancı yatırımcılar, geçen hafta devlet iç borçlanma senedinde (DİBS) net satıcı, hisse senedinde ise net alıcı oldular.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü 3 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 22.9 milyon dolar azalırken, hisse senedi portföyü net 217.4 milyon dolar arttı.
Böylece aynı dönemde, yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki DİBS stoku 31.48 milyar dolardan 31.07 milyar dolara gerilerken, hisse senedi stoku ise 49.2 milyar dolardan 50.81 milyar dolara yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHATürkiyeDİBSMerkez BankasıKasımBöylece

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24