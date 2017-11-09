Yabancı yatırımcılar tahvil satt, hisse senedi aldı

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Türkiye\'de portföy yatırımları bulunan yabancı yatırımcılar, geçen hafta devlet iç borçlanma senedinde (DİBS) net satıcı, hisse senedinde ise net alıcı oldular.

Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü 3 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 22.9 milyon dolar azalırken, hisse senedi portföyü net 217.4 milyon dolar arttı.

Böylece aynı dönemde, yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki DİBS stoku 31.48 milyar dolardan 31.07 milyar dolara gerilerken, hisse senedi stoku ise 49.2 milyar dolardan 50.81 milyar dolara yükseldi.