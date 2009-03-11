Yabancı yatırımcı umutsuz

Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) 6 ayda bir güncellenen Barometre Araştırması'nın yeni sonuçları açıklandı.



YASED' Barometre Araştırması sonuçlarına göre, uluslararası yatırımcıların yüzde 73'ü "ekonomik istikrarın daha kötüye gideceğini" düşünüyor.



YASED'in üyeleri arasında gerçekleştirdiği ve 6 ayda bir güncellenen Barometre Araştırmasının yeni sonuçları YASED Yönetim Kurulu Başkanı Piraye Antika'nın katıldığı basın toplantısıyla açıklandı.



Ankete katılan YASED üyeleri 2008 yılının son 6 ayında ciro hedeflerine yüzde 42,7 üretim hedeflerine yüzde 28,1 karlılık hedeflerine yüzde 39,3 ihracat hedeflerine ise yüzde 23,6'lık paylarla ulaştıklarını düşünüyor.



Uluslararası yatırımcıların yüzde 40'ı son 6 aylık dönemde çalışan sayılarının gerilediğini, yüzde 23,6'sı aynı kaldığını, yüzde 37'si ise arttığını söylerken, önümüzdeki 6 aylık dönem için bu oranlar aynı sırayla yüzde 28, yüzde 58 ve yüzde 14 olarak ifade edildi.



Ankete göre uluslararası yatırımcıların yüzde 80'i "gelecek aylarda dünya ekonomisinin global krizin derinleşmesiyle daha da yavaşlayacağı" görüşünde.



YASED'in anketine göre gelecek 6 ay içinde uluslararası yatırımcıların yüzde 73'ü "ekonomik istikrarın kötüye gideceğini", yüzde 47'si ise "siyasi istikrarın kötüye gideceğini" düşünüyor.



ANTİKA: Sermaye girişi yüzde 20 azalabilir



YASED Başkanı Piraye Antika, 2009'da yabancı sermaye girişinde 2008'e göre yüzde 20

oranında düşüş beklediklerini, mevcut ortamda Türkiye için en ucuz dış finansman kaynağının IMF ile yapılacak anlaşma olacağını söyledi.



YASED tarafından Türkiye'deki yabancı yatırımcılar arasında düzenlenen 2009 Barometre anket sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Antika, "Yabancı sermaye girişinde Ocak ayında 1 milyar doların üzerinde bir seyir oldu. Birleşme ve satın alma ilgisi devam ediyor" dedi ve ekledi: "Ancak doğrudan sermaye akışında bir daralma bekliyoruz. Kesin bir rakam

öngörmek zor. Ancak bu yıl 2008'de giren sermayeye göre yüzde 20'ye varan bir azalma beklenebilir."



Sermaye girişinin azaldığı bir ortamda, Türkiye için şu anda en ucuz dış finansman kaynağının IMF ile yapılacak bir anlaşma olduğunu belirten Antika, "İçeride ve dışarıda bir talep kısılması yaşandığı böyle bir ortamda Türkiye'nin büyümesi için tasarrufların özendirilip artırılması gerekiyor. Ama gelirlerin azalması nedeniyle kısa vadede bu pek mümkün değil. Yapılması gereken, dış kaynağın en ucuz maliyetle elde edilmesi. IMF konusuna böyle bakılması gerekiyor" dedi.



Türkiye'nin küresel kriz döneminde şu ana kadar kontrollü bir gidiş yaşadığını belirten Antika, "Türkiye'nin bugüne iyi bir itidalle geldiğini düşünüyorum. Şu ana kadar Türkiye'de kontrollü bir küçülme yaşandı. Bono ve hisse senedi piyasasından ciddi bir para çıkışı oldu. Buna rağmen hanehalkı dövizi arzetti. Dolayısıyla piyasalar sakin bir seyir izledi. Ancak üyelerimiz arasında bundan sonra ivme kazandırıcı önlem beklentisi var" diye konuştu.



