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Ekonomi

Yabancı yatırımcı tahvil sattı hisse senedi aldı

İstanbul, 28 Aralık (DHA) - Yabancı yatırımcıların portföylerindeki devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) portföyleri azalırken, hisse senedi portföyleri arttı

28 Aralık 2017 18:39

İstanbul, 28 Aralık (DHA) - Yabancı yatırımcıların portföylerindeki devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) portföyleri azalırken, hisse senedi portföyleri arttı.
Merkez Bankası verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü geçen hafta, bir önceki haftaya göre, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 286.8 milyon dolar azaldı.
Buna karşılık, aynı haftada yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü net 110.5 milyon dolar arttı.
Böylece, bu dönemde yabancı yatırımcımların mülkiyetindeki DİBS stoku 30.69 milyar dolardan 30.51 milyar dolara gerilerken, hisse senedi stoku 49 milyar dolardan 50.21 milyar dolara yükseldi. (Grafik)

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