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Ekonomi

Yabancı yatırımcı Rusya'dan kaçıyor

BM'nin açıkladığı rakamlara göre, ülkeye yapılan yabancı yatırım önceki yıla göre yüzde 92 oranında azaldı

21 Ocak 2016 19:26

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan rapora göre; Rusya’ya doğrudan yabancı yatırım geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 92 oranında düşüş gösterdi. AB’nin uyguladığı ekonomik ambargolar ve ham petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dünyanın en büyük enerji ihracatçısı Rusya bir süredir ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

BM tarafından hazırlanan Dünya Yatırım Raporu’na göre, dünya genelinde doğrudan yatırım oranı 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36 artış gösterirken, Rusya’ya yapılan doğrudan yatırım oranı aynı dönemde yüzde 92 azalarak büyük bir düşüş gösterdi.

Rapora göre, geçtiğimiz yıl yapılan toplam 1,7 trilyon dolarlık yatırımdan en büyük doğrudan yabancı yatırım payını ABD aldı.

Toplam 384 milyar dolarlık sermayenin giriş yaptığı ABD’den sonra en büyük doğrudan yabancı yatırım sırasıyla Hong Kong ve Çin’e yapıldı.

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