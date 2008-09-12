Yabancı yatırımcı kaçıyor

Gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi ve bono piyasalarından son üç ayda 29.5 milyar dolarlık yabancı sermaye kaçışı oldu. Geçtiğimiz hafta hızlanan kaçışın bu piyasalarda 1995 yılından bu yana görülen en büyük çıkış olduğu ifade ediliyor.



Yabancı yatırımcıların dünya ekonomisinden gelen durgunluk sinyalleri ve bankacılık sisteminin sıkıntıya düşmesiyle birlikte gelişmekte olan ülkelerden kaçış için harekete geçtiği gözleniyor. Bu durum düşmeye başlayan emtia fiyatları, enflasyonist baskılar, güçlü dolar ve jeopolitik kaygılar nedeniyle zaten zora girmiş bulunan gelişmekte olan ülkeleri daha da olumsuz etkiliyor.



Yabancıların pazartesi günü hisse senedi ve bonoda net 1 milyar dolarlık satış yaptıkları belirlendi. 1 milyar dolar 1995 yılından beri bir günde gerçekleştirilen en yüksek net satış rakamlarından biri. Geçen hafta ise yabancılar 1.6 milyar dolarlık net satış yaptı. 4 Temmuz’dan bu yana yapılan net satışların toplamı ise 1995’ten bu yana en yüksek rakam olan 29.5 milyar dolara ulaştı.



RBC Capital Markets adlı yatırım bankasının gelişmekte olan piyasalar sorumlusu Nick Chamie yatırımcıların temmuz ayından bu yana global krizin ciddiyetini anladıklarını belirterek, ‘Gelişmekte olan piyasalar da global piyasalardaki satış dalgasından payını alıyor’ diye konuştu.



Citigroup’tan David Lubin de söz konusu piyasaların hızlı büyüme ve yüksek emtia fiyatlarıyla coştuğunu bugün ise tam tersi olayların yaşandığını belirterek ‘’Şimdi yumak çözülüyor. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri güçlenen dolar nedeniyle zorda. Bu nedenle global risk alma iştahı azalan yabancı yatırımcılar bu piyasalardan çıkıyor” dedi.



Düşüşte Ukrayna ve Çin lider



Bu yıl gelişmekte olan ülkeler arasında jeopolitik endişeler nedeniyle en fazla Ukrayna etkilendi. Dolar bazında yüzde 58.8 değer yitiren Ukrayna’yı yüzde 57 düşüşle Çin izledi. Yatırımcılar Çin’in patlamak üzere olan bir balon haline geldiğini düşünüyor. Büyüme endişeleri Macaristan’ın yüzde 49, politik kargaşa Pakistan’ın yüzde 46.7, yükselen enflasyon ise Vietnam’ın yüzde 46.4 değer yitirmesine neden oldu. İstanbul Borsası siyasi belirsizlik ve ekonomik durgunluk nedeniyle dolar bazında yüzde 35 düştü. Moskova Borsası ise 19 Mayıs’taki zirvesinin yüzde 46 altında kapandı. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in bono faizleri de önemli oranda arttı.



