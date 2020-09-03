Yabancı yatırımcı kaçışı sürüyor, geçen hafta 72 milyon dolarlık menkul kıymet sattılar

Merkez Bankası Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre yabancı yatırımcılar 28 Ağustos haftasında net 72 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi satışı ise aynı haftada 43.6 milyon dolar değerine ulaştı.

Bloomberght'nin haberine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin 28.1 milyon dolar değerinde devlet içi borçlanma senedi, 400 bin dolar değerinde şirket içi borçlanma senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Ağustos itibarıyla 21 milyar 541.6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 556.6 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin devlet içi borçlanma stoku 5 milyar 658.3 milyon dolardan 5 milyar 625.1 milyon dolara indi.