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Ekonomi

Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı

İstanbul, 5 Nisan (DHA) - Yurtdışında yerleşik yatırımcılar, geçen hafta Türkiye piyasalarında hisselerde satıcı, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) de alıcı oldular

05 Nisan 2018 18:54

İstanbul, 5 Nisan (DHA) - Yurtdışında yerleşik yatırımcılar, geçen hafta Türkiye piyasalarında hisselerde satıcı, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) de alıcı oldular.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yurt dışında yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse portföyü 30 Mart ile biten haftada, bir önceki haftaya göre, net 255.9 milyon dolar azaldı.
Buna karşılık, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü aynı dönemde, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 116.7 milyon dolar arttı.
Böylece, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 30 Mart haftası itibarıyla 51.24 milyar dolardan 49.44 milyar dolara, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku da 30.12 milyar dolardan 29.31 milyar dolara geriledi.

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